Quale sarà l'ultima stagione di My Hero Academia? Cosa sappiamo sull'anime

Nel 2016, dopo qualche anno di gestazione, il manga di My Hero Academia ricevette il suo primo adattamento animato. La prima stagione di My Hero Academia, composta di soli 13 episodi, andò in onda tra l'aprile e il giugno di quell'anno.

Da lì in poi, Studio BONES ha continuato a produrre altre stagioni rendendo My Hero Academia uno degli anime più famosi. Inevitabilmente però un giorno tutto questo avrà fine, e molto dipenderà anche da quando si concluderà il manga. Quale sarà l'ultima stagione di My Hero Academia? Proviamo a fare alcune ipotesi tenendo conto dell'attuale stato delle cose.

La quinta stagione di My Hero Academia attualmente in corso si sta concentrando sull'arco dell'esame delle classi 1-A e 1-B. Verosimilmente, ci saranno altri due archi narrativi che saranno narrati in quest'arco. Tuttavia, rimarrebbero ancora delle storie da raccontare, abbastanza da coprire al momento anche una sesta stagione. Considerato quanto ancora manca da coprire per raggiungere il manga, più le storie che Horikoshi deve raccontare prima di poter portare alla fine My Hero Academia, sette stagioni dell'anime sono già sicure, con buone potenzialità per un'ottava.

Per una eventuale nona stagione, dipenderà molto da quanto Horikoshi si dilungherà con i tempi. Considerato ciò, l'anime di My Hero Academia potrebbe terminare nel giro di 4 anni.