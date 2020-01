L'ultima stagione di Oregairu ha finalmente una data di uscita

Sono passati circa cinque anni dalla conclusione di My Teen Romantic Comedy SNAFU 2, o se preferite Oregairu, l'anime tratto dall'opera cartacea di Wataru Watari. Oggi, dopo anni di attesa, potete finalmente gioire, visto che il profilo Twitter ufficiale della serie anime ha confermato una volta per tutte la data di uscita della terza stagione.

A quanto pare l'attesissimo Oregairu 3 debutterà in Giappone il 9 aprile 2020, nella stessa stagione primaverile che porterà con se anime del calibro di Re: Zero 2 e Kaguya-sama: Love is War 2. La premiere sarà mostrata in anteprima durante l'Anime Japan 2020, lo straordinario evento nipponico in programma per il prossimo 21 marzo.

Gli ultimi 12 episodi di Oregairu copriranno gli eventi raccontati da Watari negli ultimi tre Volumi della sua light novel. Nel complesso infatti, le due stagioni dell'anime hanno adattato sinora i primi 11 dei 14 Volumi disponibili. La ragione per cui la produzione della terza stagione si è rivelata così longeva è proprio legata alla mancanza di materiale, visto che l'opera si è definitivamente conclusa solo lo scorso 19 novembre.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questa serie?