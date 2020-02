L'ultima parte di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha una data di uscita

Due settimane dopo la distribuzione del final trailer di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld 2, è stato rivelato a sorpresa il periodo di uscita dei nuovi episodi. Il profilo Twitter dell'anime infatti, ha confermato che la serie tornerà in Giappone nel mese di aprile, e che andrà in onda in simulcast su Tokyo MX, BS11 ed MBS.

La data di debutto della premiere è fissata per il 25 aprile 2020. I ragazzi di Studio A-1 Pictures sono quindi riusciti a rispettare le tempistiche, nonostante gli impegni con Kaguya-sama: Love is War, altra importante uscita prevista per lo stesso mese.

Kirito e compagni torneranno a battersi con l'Imperatore Vector nella stagione primaverile dunque, durante il secondo ed ultimo cour dell'arco narrativo Alicization Awakening. Sword Art Online adatterà entro la fine del 2020 il diciassettesimo Volume della serie di Reki Kawahara, attualmente in corsa con 23 romanzi disponibili. Vista la mole di materiale a cui attingere, non ci stupirebbe un rinnovo anticipato per una quinta stagione, che dovrebbe andare ad adattare l'arco narrativo Alicization Lasting.

E voi cosa ne pensate? State aspettando il ritorno di SAO? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del mid-season finale di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.