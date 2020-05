Gli ultimi capitoli di ONE PIECE confermerebbero l'undicesimo membro dei Mugiwara

Nel corso della storia di ONE PIECE sono già entrate nove diverse persone nella ciurma di Rufy, il pirata dal cappello di paglia. Partendo da Zoro e Usopp finendo con l'ultimo entrato Jinbe, la maggior parte di essi si è unita nella prima metà dell'opera. Ma come abbiamo visto nelle scorse saghe c'è ancora spazio per inserire qualche nuovo membro.

Il personaggio a cui ci riferiamo è ovviamente Carrot. La giovane mink è ormai da diverso tempo (almeno per numero di capitoli) al fianco di Rufy e compagni. È uno dei nomi più gettonati dai fan come nuovo ingresso nella ciurma per una serie di motivi e gli ultimi capitoli di ONE PIECE sembrano voler confermare questa ipotesi.

Con il terzo atto di Wanokuni, al termine del flashback dedicato a Oden Kozuki, ritornano i personaggi principali. La nave dei Mugiwara si presenta con i suoi nove membri, al completo escludendo Jinbe, più Carrot nel capitolo 975. Tuttavia in quella storia settimanale erano presenti anche altri mink sulla Thousand Sunny, come Sicilian.

Questa occorrenza si verifica anche nel capitolo 976 di ONE PIECE con Carrot che viene sempre raffigurata al fianco di Rufy e compagni e non insieme al resto dei mink, e nel capitolo 977. Tuttavia nello scorso episodio, il 978, Carrot viene definitivamente staccata da quelli della sua razza e avvicinata ancora di più ai Mugiwara.

Le possibilità che Carrot entri in ciurma alla fine di Wanokuni sono indubbiamente alte, questi dettagli inseriti da Eiichiro Oda negli ultimi capitoli di ONE PIECE potrebbero confermare i pareri dei fan.