L'Ultra Istinto di Goku conquista i fan con questa bellissima illustrazione

Il mondo creato da Akira Toriyama, ormai più di 30 anni fa, è stato segnato dalla volontà di migliorarsi del protagonista Son Goku, che si è sempre spinto oltre i suoi limiti, coinvolgendo anche gli altri personaggi principali della serie. Nella serie di Dragon Ball Super lo abbiamo visto addirittura usare la tecnica dell'Ultra Istinto.

Chiamata anche Quintessenza dell'Istinto, essa è in grado di far reagire il corpo dell'utilizzatore in maniera automatica, difendendo e contrattaccando gli avversari senza dover pensare a cosa fare. Una tecnica complessa anche per le Divinità, ormai molto più presenti nel multiverso di Dragon Ball Super.

Quando Goku ha utilizzato l'Ultra Istinto inconsapevolmente, durante il Torneo del Potere, nello scontro finale con Jiren, il Sayan ha mostrato un design diverso dalle sue solite trasformazioni. Con i capelli e gli occhi argentati, la nuova forma di Goku ha conquistato tutti i fan della serie, provocando una quantità pressoché infinita di fanart condivise sul web.

L'utente @stynlfuuta è sicuramente uno degli appassionati rimasti colpiti da tale design, tanto da volerlo ricreare nella stupenda illustrazione che trovate in fondo alla pagina. Nel disegno Goku sembra pronto a scagliare un attacco potentissimo, mantenendo al contempo una concentrazione fuori dall'ordinario. Ricordiamo che attualmente il manga è arrivato al capitolo 56, in cui Goku e Vegeta stanno per tornare sulla Terra per rispondere alla minaccia incombente di Moro.