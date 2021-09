Ultraman 2: Un nuovo poster conferma la data di uscita della serie Netflix

Avevamo già discusso della nuova data di uscita di Ultraman, serie di animazione in 3DCG ispirata al famoso personaggio della televisione giapponese. Un poster condiviso da Netflix conferma quando potremo vedere la seconda parte delle avventure di Shin Hayata e Shinjiro.

In calce alla notizia potete vedere l'immagine che è stata condivisa dal colosso dello streaming, che fa sapere ai numerosi appassionati dell'originale storia di Eiji Tsuburaya che le prossime puntate inedite di Ultraman andranno in onda nel corso del 2022. Originariamente attesa per il 2020, la seconda parte della stagione è stata poi rinviata, probabilmente a causa della pandemia di Coronavirus, siamo sicuri che i fan saranno comunque felici di avere la conferma che a breve saranno disponibili i prossimi episodi dello show in 3DCG. Per chi non conoscesse la serie, si tratta di un anime prodotto dallo studio Production I.G. e su cui sono al lavoro Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki, responsabili rispettivamente di Ghost In The Shell: Stand Alone Complex e dell'anime dedicato a Blade Runner recentemente annunciato.

Come potete leggere nella nostra recensione di Ultraman, la serie di Netflix non ha saputo convincere appieno gli appassionati, nonostante questo in molti aspettano le restanti puntate dello show per scoprire come continueranno le vicende di Shin e Shinjiro.