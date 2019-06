Ultraman: annunciata la seconda stagione dell'anime Netflix

Ultraman è un nome che in Giappone ha segnato un'epoca, intrattenendo grandi e piccoli durante la sua prima run negli anni '60 e '70. Il Gigante di Luce arrivava sugli schermi del paese del Sol Levante nel 1967 con la storia di Shin Hayata che salverà la Terra da diverse minacce aliene. A cinquanta anni di distanza, la serie è tornata con un anime.

Ultraman si è mostrato su Netflix a inizio aprile con 13 nuovi episodi animati in 3DCG, realizzati da Production I.G. e prodotti dal colosso dello streaming. A due mesi di distanza dalla pubblicazione, viene rivelato il futuro del Gigante di Luce. Infatti, proprio quest'oggi il sito ufficiale dell'anime tratto dal manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi ha rivelato che Ultraman ha ricevuto il via libera per una seconda stagione.

L'annuncio è arrivato in occasione dell'Annecy International Animated Film Festival 2019 che si sta tenendo in Francia. I registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki torneranno al lavoro sulla serie insieme a Production I.G. e Sola Digital Arts. Inoltre, Netflix ha anche già pubblicato un poster che potete vedere in calce, con Shinjiro Hata nei panni di Ultraman tra le rovine di un edificio. Intanto, se avete già visto i primi 13 episodi, potete leggere la nostra recensione di Ultraman.