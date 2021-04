Ultraman: annunciata a sorpresa una serie live action, ecco il trailer

Mentre la community di Ultraman è stata delusa dall'ennesimo rinvio, causato dalla pandemia, che stavolta ha interessato la pellicola Shin Ultraman, diretta da Hideaki Anno, Tsuburaya Productions ha voluto sorprendere in fan con l'annuncio di una serie live-action che debutterà su Tv Tokyo il prossimo 10 luglio.

Dal titolo Ultraman Trigger, questa serie si presenta come un completo omaggio a Ultraman Tiga, che proprio quest'anno celebra i 25 anni dalla prima pubblicazione. Il nuovo eroe Ultraman Trigger è un Gigante di Luce rimasto dormiente sin dalla sua grande battaglia contro le forze oscure, avvenuta più di 30 milioni di anni fa, e decide di collaborare con Kengo Manaka, la nuova recluta del team di esperti GUTS-Select, per combattere mostri e creature che minacciano la Terra.

La regia della serie è stata affidata a Koichi Sakamoto, esperto della serie che ha già lavorato in passato in diversi adattamenti inerenti al franchise, mentre per ricoprire il ruolo del protagonista Kengo è stato scelto Raiga Terasaka. Per presentare questo interessante progetto Tsuburaya Productions ha pubblicato il trailer, la locandina e le immagini promozionali che trovate in cima e in fondo alla pagina. Come mostrato dalle sequenze Ultraman Trigger può tre assumere diverse forme, quella di pura potenza, Power Type, uno stadio concentrato sulla velocità, Sky Type, e infine appare come un Multi Type nella sua forma naturale.

Ricordiamo che Marvel Comics ha annunciato The Trials of Ultraman, e vi lasciamo al primo trailer del film Shin Ultraman.