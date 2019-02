Ultraman, annunciato il cast dei doppiatori del nuovo adattamento animato!

Dopo l'annuncio dell'uscita per questo 2019 dell'adattamento animato del manga di Ultrman sulla piattaforma streaming di Netflix, finalmente il sito ufficiale ha rilasciato ulteriori informazioni in merito al progetto.

Nella giornata di ieri è stato rivelato finalmente il cast dei doppiatori per questo nuovo adattamento animato 3DCG tratto dall'omonimo manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shiguchi. Ecco l'elenco aggiornato:

Rena Sayama interpretata da Sumire Morohoshi (Shingeki no Bahamut: Virgin Soul)

Mitsuhiro Ide interpretato da Ken Uo (Karakuri Circus)

Edo interpretato da Shigeru Ushiyama (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu)

Jack interpretato da Ryouta Takeuchi (Mahoutsukai no Yome)

Yousuke Endou interpretato da Eiji Hanawa (Dragon Ball Super)

Kurata interpretato da Hirokazu Sekido (Naruto: Shippuuden)

Adad interpretato da Kenjirou Tsuda (ACCA: 13-ku Kansatsu-ka)

Shiraishi interpretato da Minoru Shiraishi (Nichijou)

Bemlar interpretato da Kaiji Soze (Shin Tennis no Ouji-sama)

Shinjirou Hayata interpretato da Katsuyuki Yamazaki (serie TV Kamen Rider 555)

Dan Moroboshi interpretato da Shinji Kasahara (serie TV Mirai Sentai Timeranger)

Rena Sayama, Seiji Hokuto interpretati da Haruka Shibai (dramma live-action di Galileo)

Shin Hayata, Edo interpretati da Teruaki Ogawa (serie televisiva Shuriken Sentai Ninninger)

Mitsuhiro Ide, Bemlar interpretati da Kaiji Soze (Capitan Herlock)

La serie animata diretta da Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e Shinji Aramaki (Appleseed Alpha), composta di 13 episodi, sarà disponibile su Netflix a partire dal 1 aprile prossimo e sarà co-prodotto da Production I.G. e Sola Digital Arts.

L'anime sarà presentato in anteprima mondiale a Tokyo il 31 marzo. Durante il Winter Wonder Festival di quest'anno si terrà anche un evento speciale al centro congressi Makuhari Messe il 10 febbraio prossimo. Ricordiamo che il progetto d'animazione seguirà le vicende del figlio dell'originale Ultraman. Il franchise ha origine nel 1966 con una serie televisiva live-action incentrata sul mitico eroe.