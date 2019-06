Ultraman: date un'occhiata al nuovissimo Funko Pop disponibile al Comic Con di San Diego!

La Tsuburaya Productions ha recentemente deciso di rispolverare il franchise di Ultraman, l'eroe che negli anni 60 ha segnato una vera e propria epoca in Giappone. Grazie alla partnership con Netflix inoltre, Ultraman è riuscito a tornare in voga anche nel mercato occidentale, dove è stato accolto con recensioni miste.

La serie, composta da 13 episodi animati in 3DCG, ha riacceso l'interesse in molti appassionati, riuscendo così ad aumentare le vendite del merchandising dedicato al Gigante di Luce.

Proprio a questo proposito, il Comic Con di San Diego ha recentemente annunciato che durante la fiera, in programma dal 18 al 21 luglio prossimi, sarà messo in vendita uno speciale Funko Pop dedicato al protagonista, che potete ammirare in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che è attualmente in programma una seconda stagione di Ultraman, prodotta nuovamente dal colosso streaming americano Netflix. La sinossi della serie recita quanto segue: "Alcuni anni dopo gli eventi della serie originale, il Gigante di Luce è solo un lontano ricordo. Qualcuno pensa che sia tornato a casa dopo aver respinto la minaccia aliena che voleva invadere la Terra. Shinjiro, figlio di Shin Hayata, viene a sapere che suo padre è l'Ultraman originale e, scoprendo di avere una strana abilità, sceglie di combattere i nuovi alieni che si preparano ad invadere il pianeta".

La nostra recensione di Ultraman stagione 1 ha premiato gli sforzi dei ragazzi di Production I.G., assegnando la sufficienza alla serie. E voi cosa ne pensate? Il Funko Pop è di vostro gradimento? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto!