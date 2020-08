Ultraman: difendetevi dal Coronavirus con le mascherine a tema

Ultraman è arrivato su Netflix lo scorso anno, con un anime in 3DCG e sequel della storia che conoscevamo. Nonostante il risultato altalenante, il prodotto del portale di streaming ha contribuito ad alimentare la produzione di nuovi prodotti dedicati sia in Giappone che nel resto del mondo.

In attesa della stagione 2 di Ultraman mostrata in un trailer, stiamo assistendo al continuo arrivo sul mercato di prodotti come action figure e Funko Pop sull'eroe giapponese, ma anche a merchandising di un'altra tipologia. Con l'arrivo del Coronavirus in Giappone, tanti brand di anime e manga si sono lanciati nella creazione di mascherine personalizzate, intensificando un trend che già c'era e che il virus ha solo alimentato.

Anche Ultraman si lancia in questa sfida con le nuove mascherine CCP Ultra Mask, abbreviate in CUM - un acronimo che fa sorridere e palesemente intenzionale, considerato il significato in inglese - e che saranno disponibili in cinque versioni. Come potete vedere in basso, saranno presenti le tipologie Ultra Q, Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Jack e Kaiser Belial ognuna con una stampa diversa e unica. Sul sito di CCP è possibile preordinarle fino al 31 agosto, al costo di 1.343 yen (poco più di 10 euro). Vi lancerete in difesa dei più deboli con queste mascherine sul volto?