Ultraman Final: teaser, key visual e periodo d'uscita della stagione finale

L’arrivo su Netflix della seconda stagione di Ultraman, ambizioso adattamento del manga uscito nell’ottobre del 2011 come sequel diretto della serie originale del 1966, sta ricevendo un’ottima accoglienza, e a distanza di pochi giorni dal debutto sulla piattaforma, è stato pubblicato un teaser per la terza e conclusiva stagione della serie.

È stato quindi confermato, attraverso il breve trailer che trovate in cima alla notizia, e alla key visual riportata in calce, che a concludere la trasposizione animata tratta dal manga scritto da Eiichi Shimizu e disegnato da Tomohiro Shimoguchi, sarà Ultraman: Final. Dall’immagine mostrata e dai primi dettagli confermati, sembra che Ultraman dovrà affrontare il combattimento più devastante della sua vita.

Oltre al teaser e all’illustrazione non sono state condivise ulteriori informazioni sulla storia o su quanti episodi andranno a costituire la stagione, ma è stato confermato che il finale di Ultraman sarà disponibile su Netflix, con una release internazionale, in un generico 2023. Inoltre per quanto non confermato è possibile che alla regia torneranno Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki, i quali hanno diretto le prime due stagioni per Production I.G e Sola Digital Arts. Fateci sapere cosa vi aspettate dalla stagione conclusiva di Ultraman nei commenti.

Per finire ricordiamo che Netflix e Tsuburaya Productions realizzare un film in CG di Ultraman.