Ultraman: l'icona di Tsuburaya Productions si unisce agli eroi Marvel in una miniserie

Da diversi anni Tsuburaya Productions, casa di produzione giapponese legata principalmente al personaggio di Ultraman, ha annunciato la volontà di espandere il franchise dimostrando una certa apertura nei confronti di collaborazioni. Ed è proprio grazie alla straordinaria partnership con Marvel che l’azienda ha presentato una speciale miniserie.

Durante l'Anime Expo 2022 infatti è stato confermato il crossover tra Ultraman e alcuni dei più importanti supereroi della Casa delle Idee. L’annuncio di questa miniserie è stato riportato anche dalla pagina Twitter @Tsuburaya Global nel post che trovate in fondo alla pagina, e dove si nota già il coinvolgimento di eroi del calibro di Spider-Man, Iron Man e Capitan Marvel, impegnati ad affrontare un Kaiju, con tre Ultraman sullo sfondo. Dopo la pubblicazione della nuova serie a fumetti di Ultraman da parte di Marvel Comics, e di The Rise of Ultraman, si tratta del secondo crossover ufficiale con l’universo dei supereroi sopracitati, e stando a quanto affermato durante l’annuncio, potrebbe inserirsi nella continuity delle avventure di Tony Stark e Peter Parker.

Per ora non è stato rivelato alcun titolo per la serie, ma è stato confermato che Kyle Higgins e Mat Groom faranno parte della produzione come sceneggiatori. Infine, è stato fissato come periodo d’uscita un generico 2023. Come al solito fateci sapere cosa ne pensate di questo crossover nella sezione dedicata ai commenti.