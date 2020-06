Ultraman: la Marvel Comics svela le cover art e i primi dettagli sulla nuova serie

Durante lo scorso Chicago Comic & Entertainment Expo, l'editor della Marvel C.B. Cebulski ha annunciato i primi dettagli e la copertina della nuova serie di Ultraman. "The Rise of Ultraman" arriverà sul mercato alla fine dell'anno, tuttavia al momento non disponiamo di una specifica finestra d'uscita.

La sceneggiatura della pubblicazione sarà a cura di Kyle Higgins (Mighty Morphin Power Rangers) e Mat Groom (Self/Made), mentre del comparto artistico si occuperò Francesco Manna (Avengers, Fantastici Quattro).

La narrazione della serie non sarà legata alle storie precedenti, sarà una sorta di reboot, così da permettere ai nuovi lettori di entrare senza alcun affanno nell'universo di Ultraman. Kyle Higgins ha commentato il progetto con le seguenti dichiarazioni:

"Qualche anno fa, grazie al tempo speso insieme ai Power Rangers, sono stato in grado di scoprire e imparare di più sul genere Tokusatsu. Con le sue convenzioni e ispirazioni selvaggiamente diverse, il genere Tokusatsu - e Ultraman in particolare - è stato per me una grande fonte di gioia.

È un genere così maturo di possibilità, persino per ciò che concepiamo nella struttura della narrazione di supereroi. È sia un onore che un privilegio portare Ultraman alla Marvel."

The Rise of Ultraman è solo il primo passo della collaborazione tra Tsubaraya Procductions e Marvel Comics, che nei prossimi mesi sara foriera di nuove produzioni dedicate al personaggio.

Voi che ne pensate, darete un'occhiata alle prossime uscite di Ultraman targate Marvel Comics?

Lanciata la nuova campagna per la serie di Ultraman. Ultraman supera Neon Genesis Evangelion tra gli anime più visti del 2019 su Netflix.