Ultraman: Netflix e Tsuburaya Productions produrranno un nuovo film in CG

Nelle scorse ore Netflix e Tsuburaya Productions hanno confermato una loro collaborazione riguardo la produzione di una nuova pellicola dedicata all'iconico Ultraman, incentrata su una storia del tutto originale, con l'obiettivo di catturare l'attenzione e far conoscere il supereroe nato negli anni '60 anche alle nuove generazioni.

Stando a quanto riportato da Variety e dalle indiscrezioni emerse in rete, il film in questione sarà realizzato in computer grafica, aspetto che sta già facendo discutere gli appassionati. Shannon Tindle farà il suo debutto come regista al fianco di John Aoshima, oltre ad essere uno degli sceneggiatori insieme a Marc Haimes.

Tindle ha commentato il progetto così: "Fare questo film è un sogno diventato realtà. Ciò che è iniziato come una storia ispirata dalla mia passione nei confronti di Ultraman di Eiji Tsuburaya è diventato un vero film di Ultraman grazie all'incredibile fiducia mostrata dal team di Tsuburaya Productions, e al supporto di Netflix Animation. Abbiamo riunito una squadra incredibile e non posso aspettare a condividere con il resto del mondo questa versione unica di Ultraman."

Attualmente si sa che la storia in questione seguirà la vita del grande giocatore di baseball Ken Sato, che torna in Giappone come Ultraman. I suoi piani verranno sconvolti quando troverà un mostro kaiju appena nato, e deciderà di crescerlo. Sato dovrà anche fare i conti con il complicato rapporto con suo padre, e la minaccia rappresentata dalla Kaiju Defense Force.

"Sono contento che le famiglie in tutto il mondo potranno vedere la visione che Shannon e il suo team hanno di Ultraman su Netflix, e così alimentare sentimenti di coraggio, speranza e gentilezza." con queste parole Takayuki Tsukagoshi, amministratore delegato e presidente della Tsuburaya Productions, ha voluto presentare la nuova pellicola.

Ricordiamo che è stata annunciata anche una serie live action dedicata a Ultraman, e che a causa del COVID-19 la pellicola Shin Ultraman è stata rinviata a data da destinarsi.