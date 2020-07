Ultraman: online il trailer della seconda stagione dell'anime Netflix

Il sito web ufficiale dedicato a Ultraman, l'anime in 3DCG realizzato da Eiichi Shimizu e distribuito da Netflix, ha recentemente mostrato il primo trailer della seconda stagione. Tra le altre novità, sono state svelate varie informazioni su staff e cast, ed in particolare è stato confermato che Tatsuhisa Suzuki indosserà i panni di Taro.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al breve video, in cui vengono mostrati alcuni spezzoni tratti dalla seconda stagione. Alcuni rumors avevano confermato aprile 2020 come mese d'uscita, ma la produzione dell'anime è stata rallentata a causa dell'emergenza sanitaria e di conseguenza, bisognerà attendere ancora un po'.

A quanto pare larga parte dello staff dovrebbe tornare al lavoro. Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess) e Shinji Aramaki (Appleseed, Harlock: Space Pirate, Starship Troopers: Traitor of Mars) dirigeranno l'anime presso lo studio di animazione Production I.G (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess), mentre Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi comporranno le musiche.

Al momento non sono state rivelate informazioni sul possibile periodo di uscita, dunque non è impossibile che i ragazzi di I.G Production abbiano deciso di rinviare l'anime al 2021. La scritta "Coming Soon" alla fine del trailer però, lascia aperto uno spiraglio anche per l'ultimo quadrimestre del 2020.