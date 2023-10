Ultraman Rising: Netflix rilascia l'anteprima del nuovo film

L'eroe Tokusatsu di Tsuburaya Productions, Ultraman, sta per tornare in un nuovo film d'animazione CG con Netflix. Il film, intitolato "Ultraman Rising", sarà diretto da Shannon Tindle e John Aoshima e scritto da Tindle e Marc Haimes.

La trama del film vede Ken Sato, una superstar del baseball, tornare in Giappone per assumere il ruolo di Ultraman, il supereroe difensore della Terra. Tuttavia, viene presto costretto ad allevare la prole del suo più grande nemico, un neonato Kaiju. Mentre cerca di bilanciare i ruoli di compagno di squadra e nuovo padre, Ken deve affrontare il proprio ego, il padre da cui era separato e la connivente Forza di Difesa Kaiju.

La pellicola arriva dopo il crossover tra Ultraman e Marvel, dopo una serie dedicata all'eroe, al momento disponibile su Netflix, e dopo un attesissimo lungometraggio chiamato "Shin Ultraman". Inoltre, è stata anche rilasciata una serie di fumetti dal titolo "The trial of Ultraman" accolta positivamente dai lettori.



Al momento non è stata annunciata una data di uscita, tuttavia il film potrebbe essere presentato in anteprima da Netflix durante la Geeked Week 2023, dal 6 al 12 novembre.

Questo nuovo lungometraggio di Ultraman annunciato nel 2021, potrebbe dare nuova linfa vitale all'amatissimo eroe, per questo i fan sperano che possa rivelarsi un prodotto all'altezza delle aspettative.