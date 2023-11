Ultraman Rising: Netflix svela un poster, inizia una nuova storia

E' ufficiale, Ultraman sta per tornare ma questa volta con una storia tutta da scoprire. Questa nuova opera, prodotta dalla piattaforma streaming Netflix, sarà un film realizzato interamente in CG. L'eroe principale Tokusatsu è pronto a tornare sugli schermi in una nuova veste, realizzata dalla Tsuburaya Productions.

Questa casa di produzione ha lavorato con l'azienda sussidiaria della The Walt Disney Company, la Industrial Light and Magic, per dare vita al nuovo film Ultraman Rising. Il film, al momento, è in lavorazione da quando è stato annunciato per la prima volta nel 2021. Nonostante siano passati diversi anni dalla notizia, abbiamo ancora pochissime informazioni su questo lungometraggio.

Netflix ha appena rilasciato un nuovo poster, che è possibile visualizzare in calce all'articolo, in vista della Geeked Week 2023, una settimana in cui il noto servizio di streaming rilascia alcune notizie circa le prossime uscite. Dal momento che questa settimana non è ancora terminata, i fan sperano che possano esserci altre notizie in arrivo.

Come accennato prima, non abbiamo molte informazioni sul film animato in CG Ultraman Rising, né sappiamo quando debutterà. Sappiamo che sarà diretto da Shannon Tindle e John Aoshima, scritto da Tindle e Marc Haimes per Tsuburaya Productions e Industrial Light and Magic. La trama offerta da Netflix è la seguente:

"La superstar del baseball Ken Sato torna nel suo paese natale, in Giappone, per assumere il ruolo di supereroe difensore della Terra Ultraman, ma presto trova più di quanto si aspettasse quando è costretto ad allevare la prole del suo più grande nemico, un neonato Kaiju. Adesso Ken deve affrontare il proprio ego, bilanciando i ruoli di compagno di squadra e neo-padre, così da scoprire cosa significa veramente essere Ultraman."