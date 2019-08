Ultraman Taiga: la serie sarà distribuita in tutto il mondo

Mentre Netflix porta la sua visione in 3DCG di Ultraman e mentre Hideaki Anno si appresta a lavorare a Shin Ultraman, il franchise con protagonista il Gigante di Luce rivela anche altri piani. Questi coinvolgono due serie: Ultraman Taiga e Ultraman R/B, entrambe coinvolte in annunci rivelati negli scorsi giorni.

La Tsuburaya Productions ha annunciato, in una conferenza stampa tenutasi in questi giorni in Malesia, che la serie Ultraman Taiga, una delle ultime arrivate nel franchise Ultraman, sarà distribuito a livello mondiale a partire dal 2020. La compagnia ha annunciato anche che Ultraman R/B, precedente versione della serie, debutterà su Astro TV, emittente malesiana, a partire dal prossimo 30 agosto.

Questo annuncio è stato possibile in seguito ai risvolti della causa che ebbe fine ad aprile 2018, quando la Tsuburaya Productions vinse il duello legale contro la UM Corporation (UMC) su chi possedesse i diritti sulla proprietà di Ultraman. In seguito a questo esito favorevole, la compagnia ha sottolineato come farà il possibile per espandere in tutto il mondo il brand Ultraman.

In aggiunta, la Tsuburaya Productions lancerà Ultra Galaxy Fight, una nuova serie online che mostrerà la "Nuova generazione di eroi" contro la Lega dell'Oscurità. Questa partirà in streaming sul canale Youtube ufficiale dell'azienda a partire dal 29 settembre.

Nella serie Ultraman Taiga, il protagonista è capace, per la prima volta, di trasformarsi in tre versioni differenti: Ultraman Fuma, Ultraman Titas e poi Ultraman Taiga. Qui trovate la nostra recensione sulla versione Netflix di Ultraman.