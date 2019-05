Ultraman Taiga: il sito ufficiale rivela 9 membri del cast

La serie Ultraman Taiga verrà presentata in anteprima nel mese di luglio, e il sito web ufficiale del franchise ci rivela nuovi membri del cast che andranno ad impreziosire lo show.

I volti, che andranno ad interpretare i personaggi della celebre serie, sono i seguenti:

Chiharu Niiyama (Kana Sasaki)

Ryotaro (Homare Soya)

Momoka (Pirica Asashigawa)

Ko Nanase (Kirisaki, Ultraman Tregear forma umana)

Takuma Terashima (voce di Ultraman Taiga)

Satoshi Hino (voce di Ultraman Titas)

Shouta Hayama (voce di Ultraman Fuma)

Yuma Uchida (voce di Ultraman Tregear)

Daisuke Ono (Voce del narratore)

La serie sarà trasmessa su TV Tokyo il 6 luglio, e sarà il settimo show consecutivo del franchise della "New Generation Heroes" di Ultraman. Di seguito, una breve sinossi fornita dalla produzione della serie:

" Gli alieni sono segretamente emigrati sulla Terra e solo una ristretta cerchia d'umani è al corrente della verità. All'interno di una simile società, Hiroyuki Kudo si ritrova così a lavorare presso un'organizzazione di sicurezza privata conosciuta come E.G.I.S. (Enterprise of Guard and Investigation Services). L'organizzazione ha l'onere di risolvere i numerosi casi relativi agli alieni e Hiroyuki lavora giorno e notte per mantenere la pace che vige sul pianeta. Il nostro eroe non sa però di possedere dentro di sé la cosiddetta "particle of Light", l'incredibile potere di Ultramen Taiga, una forza misteriosa che quando si attiverà stravolgerà completamente la sua vita."

Per la prima volta nel franchise, il protagonista Hiroyuki Kudo si trasformerà in tre differenti eroi: Ultraman Taiga, Ultraman Titas e Ultraman Fuma. Il personaggio principale è anche il figlio di Ultraman Taro, già apparso nella serie a lui dedicata del 1973.

