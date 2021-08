Ultraman torna nel 2022: teaser e data d'uscita della seconda stagione dell'anime Netflix

Ultraman, la serie anime del 2019 basata sul manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, tornerà su Netflix l'anno prossimo con l'attesissima seconda stagione, secondo quanto annunciato poche ore fa durante la trasmissione in diretta "Anime Ultraman Season 2 Kickoff Event". Durante la live stream, è anche stato mostrato un nuovo teaser della Ace Suit.

Netflix ha prodotto e distribuito la prima stagione di Ultraman, realizzata dallo studio d'animazione giapponese Production I.G e diretta da Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East) e Shinji Aramaki (Capitan Harlock, Ghost in the Shell: SAC_2045). Tutti gli episodi sono reperibili sulla piattaforma, anche con il doppiaggio italiano.

La Stagione 2 di Ultraman era stata annunciata il 12 giugno 2019, pochi mesi dopo l'uscita dei primi 13 episodi, ma nel corso dei due anni successivi Netflix si è trovata costretta a rimandare più volte la produzione, sia a causa dei molteplici impegni dei due registi che per problemi legati all'emergenza sanitaria globale. Oggi, la serie ha finalmente una finestra d'uscita, ovvero la primavera del 2022.

