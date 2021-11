Ultraman: trailer e finestra d'uscita per la Stagione 2 della serie Netflix

Nel corso della stagione primaverile 2022, sul catalogo Netflix debutterà la Stagione 2 di Ultraman. L'annuncio, avvenuto durante il Netflix Festival Japan 2021, è stato accompagnato da un primo teaser trailer che mostra in azione ben sei Ultraman!

Lanciato globalmente su Netflix nell'aprile 2019, l'anime 3DCG di Ultraman sta per tornare in grande stile con una nuova stagione. Gli studi d'animazione Production I.G. e Sola Digital Arts sono infatti al lavoro su Ultraman Stagione 2, in arrivo su Netflix nella primavera del 2022.

Alla guida di questa nuova serie ci sono i direttori Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki, già responsabili dei primi 13 episodi. Ultraman Stagione 2 proseguirà l'avventura di Shinjiro Hayata, che dopo aver scoperto la verità su suo padre Shin, ha assunto il ruolo di protettore della Terra come nuovo Ultraman.

Questa volta, però, a difendere il pianeta dagli invasori alieni non ci sarà solamente Shinjiro. Nel primo teaser trailer, presentato nel corso della manifestazione Netflix, vengono mostrati ben sei Ultraman, sei ultra guerrieri uniti per combattere le minacce spaziali. E voi, cosa vi aspettate da questa seconda stagione?

Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di Ultraman Trigger e vi ricordiamo che Netflix e Tsuburaya produrranno un film live action di Ultraman.