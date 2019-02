Ultraman, i tre eroi si mostrano nel nuovo poster del remake di Netflix

Ultraman, famoso manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, otterrà un nuovo adattamento animato che sarà presentata in anteprima mondiale il 1 aprile prossimo sulla piattaforma streaming di Netflix. In attesa del suo debutto possiamo ammirare la nuova locandina pubblicitaria.

Dopo l'annuncio del cast e la divulgazione di una prima locandina pubblicitaria, nei giorni scorsi sull'account Twitter ufficiale è stata pubblicato un nuovo poster incredibile nella quale si stagliano in primo piano, su una metropoli notturna, le figure di Ultraman, Ace e Seven i tre protagonisti della serie animata in 3DCG. Potete ammirare in calce all'articolo il secondo poster.

La serie Ultraman, diretta da Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell Stand Alone Complex)e Shinji Aramaki (Capitan Harlock 3D)e co-prodotto da Production I.G e Sola Digital Arts, sarà composto da 13 episodi e si ispirerà all'omonima saga del 1966 e fungerà da sequel. Nobuko Toda (One Week Friends) e Kazuma Jinnouchi si sono occupati della colonna sonora, mentre OLDCODEX ha composto la canzone "Sight Over The Battle". L'opera seguirà le vicende dei Shin figlio di Shinjiro Hayata, l'originale eroe che vestì i panni del Gigante di Luce.

Il manga originale di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, attualmente in fase di pubblicazione, ha debuttato nel 2011 su Monthly Hero's magazine di Shogakukan. In Italia è edito da Star Comics. Ricordiamo che l'anime sarà presentato durante un'anteprima a Tokyo il 31 marzo. Che ne pensate? Chi di voi la guarderà?