Uma Musume Pretty Derby 3 arriva in autunno: trailer e visual dell'anime

Il sito web ufficiale del franchise Uma Musume Pretty Derby ha rivelato martedì un video promozionale, una key visual e la première del 4 ottobre per la terza stagione dell'anime. Il video evidenzia in particolare Kitasan Black.

La terza stagione di Uma Musume Pretty Derby sarà presentata in anteprima il 4 ottobre alle 00:00 giapponesi, dunque per noi sarà ufficialmente il 5 ottobre. La serie presenta un cast di ritorno mentre Kei Oikawa dirigerà ancora una volta l'anime presso lo Studio KAI.

La prima stagione anime televisiva di 13 episodi di Uma Musume Pretty Derby è stata presentata per la prima volta nell'aprile 2018. Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming mentre veniva trasmessa in Giappone. La seconda stagione dell'anime televisivo è stata presentata in anteprima nel gennaio 2021.

L'anime spin-off Uma Musume Pretty Derby: Road to the Top ha debuttato il 16 aprile su YouTube e raffigurava TM Opera O, Admire Vega, Narita Top Road e altre Uma Musume, ossia ragazze-cavallo, che si affrontano per vincere le competizioni classiche.

La serie manga spin-off del franchise di Uma Musume Pretty Derby, Umayon, ha ispirato anche il suo anime televisivo presentato in anteprima a luglio 2020 e terminato a settembre 2020. Un anime speciale che commemora il primo anniversario del gioco ha debuttato online nel febbraio 2022 mentre una nuova serie anime breve intitolata Uma Yuru ha debuttato nell'ottobre 2022.

Il gioco Uma Musume Pretty Derby è stato lanciato a febbraio 2021 per iOS e Android, la cui uscita era originariamente prevista per l'inverno 2018 ed è stata ritardata per aumentarne la qualità e successivamente è stato rilasciato su PC tramite DMM Games a marzo 2021.