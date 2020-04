Umibe no Étranger, online il primo trailer del nuovo film dai produttori di Given

Il canale YouTube ufficiale di Shochiku, la centenaria azienda giapponese operante nel settore cinematografico, ha distribuito pochi minuti fa il primo teaser trailer di Umibe no Étranger (L'estraneo sulla spiaggia), la nuova pellicola BL tratta dal manga di Kanna Kii e realizzata dallo studio di animazione Hibari.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla breve clip video, in cui viene mostrato il primo incontro tra i due protagonisti Shun Hashimoto e Mio Chibana. La pellicola, prodotta dall'etichetta di Fuji Tv "Blue Lynx", debutterà nelle sale nipponiche il prossimo 11 settembre salvo rinvii causa Coronavirus. A questo proposito, vi ricordiamo che pochi giorni fa la stessa etichetta ha posticipato la data di uscita del film di Given.

Umibe no Étranger segue la storia dei due ragazzi sopracitati, Shun Hashimoto e Mio Chibana. Il primo è uno scrittore omosessuale residente nell'isoletta di Okinawa che, dopo aver fatto coming out nel giorno del suo matrimonio, decide di scappare abbandonando fidanzata e famiglia. Per puro caso Shun finisce per ritrovarsi nella stessa spiaggia in cui si trova Mio, il secondo protagonista, e tra i due nasce subito un intenso rapporto d'amicizia. Mio però, depresso per la propria situazione familiare e in procinto di trasferirsi, decide di salutare il compagno promettendogli di chiamarlo al telefono. Dopo anni passati senza sentirsi, i due si incontrano di nuovo.

