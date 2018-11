Un'altra illustrazione opera dell'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama

All'interno della rubrica Nearly Complete Works of Toriyama possiamo ammirare alcuni dei suoi lavori meno conosciuti, ed oggi è la volta di un'illustrazione creata dal padre di Dragon Ball per la copertina di un videogioco per Nintendo 3DS.

Come ormai molti degli appassionati sapranno, grazie alla rubrica Nearly Complete Works of Toriyama, abbiamo la possibilità di restituire attenzione a quelle opere, uscite dalla penna di Akira Toriyama (creatore del franchise di Dragon ball), che hanno ricevuto meno attenzione perché non legate al suo capolavoro indiscusso o perché non pubblicate completamente.

Questa volta ci concentriamo su di una illustrazione che il sensei ha realizzato nel 2011, con lo scopo di fungere da copertina per un videogioco che stava per vedere la luce sulla console Nintendo 3DS, e cioè Slime Mori Mori Dragon Quest 3: Daikaizoku to Shippo Dan. Come ci informa il sempre prontissimo utente Twitter Todd Blankenship nel post che potete trovare in calce alla notizia insieme all'illustrazione citata, l'immagine raffigura una delle gelatine del gioco mentre viene sparata da un cannone posizionato a sua volta su un vascello.

Nel caso il lettore fosse interessato ricordiamo che Slime Mori Mori Dragon Quest 3: Daikaizoku to Shippo Dan è un videogioco d'avventura uscito per Nintendo 3DS nel 2011 e prodotto dalla nota Square Enix. Si tratta di uno spin-off della serie di Dragon Quest, e più precisamente della terza iterazione all'interno della storia che coinvolge le gelatine disegnate da Toriyama per l'occasione. La storia segue la gelatina Surarin, che parte per un'avventura alla ricerca dei gioielli conosciuti come "Sfere arcobaleno", tesoro nazionale del suo Paese, rubati da un pirata malvagio.

Che ne pensate? Vi piace la copertina ideata dal maestro per il gioco in questione?

Dragon Ball è invece un manga creato da Akira Toriyama, dal quale sono stati tratti tre adattamenti televisivi canonici, di cui l'ultimo, Dragon Ball Super, si è da poco concluso. Il franchise ha anche portato alla produzione di venti lungometraggi, con Dragon ball Super: Broly che vedrà le sale il prossimo 14 dicembre in Giappone, per poi arrivare nel 2019 in America.