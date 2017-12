Un altro personaggio di Boruto: Naruto Next Generation padroneggia la Modalità Eremitica?

Come i fan digià sapranno, l’è una delle più complicate da controllare, in quanto non viene generata dalla persona ma deve essere assorbita dall’esterno affinché, combinata a quella fisica e spirituale, generi il

Proprio per questo motivo, solo Naruto (e in seguito Kabuto) era riuscito laddove persino Jiraiya aveva fallito: padroneggiare al 100% la cosiddetta “Modalità Eremitica”. A quanto pare, tuttavia, un altro personaggio di Boruto: Naruto Next Generation è in grado di utilizzare la suddetta modalità: Mitsuki! Come mostrato nel corso dell’episodio 39, intitolato "La strada illuminata dalla luna piena" e tratto dal capitolo speciale incluso nel primo volumetto del manga disegnato scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, il fanciullo ha infatti scoperto di possedere un potere di cui ignorava l’esistenza.



Durante la puntata speciale, il ragazzo e suo padre hanno preso parte ad una missione alquanto singolare: recuperare i ricordi perduti di Mitsuki. Proprio questo compito ha fatto sì che il loro cammino si incrociasse con quello di Log, uno strano uomo in armatura che Orochimaru ha immobilizzato dopo un’intenso combattimento. Sfortunatamente Mitsuki ha però appreso dall’uomo che il suo passato non è esattamente come gli era stato descritto… Il ragazzo ha infatti scoperto di essere soltanto un clone e Log, una suo “fratello” genetico, ha cercato di persuaderlo ad unirsi a lui.

Dopo aver rifiutato la proposta, Mitsuki ha però perso il controllo del proprio potere e inconsciamente è entrato in Modalità Eremitica, subendo un’intensa e sinistra trasformazione corporea (visionabile nell'immagine riportata in calce all'articolo). Avvolto da un’aura verdognola, il volto del ragazzo è stato parzialmente ricoperto da scaglie - come quelle dei serpenti - e sulla sua fronte è comparso un bizzarro corno. Nella suddetta modalità, infine, il ninja ha ottenuto uno spaventoso power-up, sia in termini di forza che velocità, al punto tale da sospendere persino Orochimaru.



Voi cosa ne pensate della grottesca trasformazione del ragazzo?