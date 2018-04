Un altro personaggio di Naruto farà presto ritorno nell'anime di Boruto

Boruto non ha certamente paura di appoggiarsi al suo passato, anche perché Naruto è il franchise che lo sostiene. Il manga sui ninja di Masashi Kishimoto è uno dei più grandi shonen di tutti i tempi, e Boruto ha utilizzato molti dei suoi eroi. Tuttavia, un membro della classe di Naruto è rimasto MIA (Missing in Action), ma tutto sta per cambiare.

A quanto pare, Boruto sta per riportare Tenten nella storia, e i fan sono letteralmente impazziti per l'immagine teaser del personaggio che appare nella preview della prossima puntata. Ieri, Boruto: Naruto Next Generations ha rilasciato il suo ultimo episodio, che ha aiutato a settare le cose per l'esame dei chunin. Quando l'anime tornerà la prossima settimana con l'episodio 56, prenderà il via la prima prova dell'esame, e l'anteprima dell'episodio conferma che Tenten farà parte del primo test.

Come potete vedere nel video in apertura e nell'immagine in calce alla notizia, l'anteprima mostra brevemente Tenten di spalle mentre osserva i genin correre in una delle foreste del Villaggio della Foglia. La ninja viene vista saltare sul ramo di un albero prima di alzarsi in piedi. Inoltre, sembra che Tenten non sarà sola durante l'esame. Shino supervisionerà l'evento mentre tutti i Kage si riuniranno per l'occasione. I fan sperano che Tenten abbia un ingresso davvero epico, nello stesso modo in cui Anko ha debuttato durante gli esami dei chunin di Naruto.

Per quelli di voi che non hanno familiarità con Tenten, basti sapere che la ragazza era un membro del Team Gai, composto da lei, Rock Lee e il compianto Neji. Tenten è nota per la sua esperienza con le armi e per la sua bravura nell'arte dei sigilli.

Boruto tornerà il 3 Maggio con l'episodio 56.