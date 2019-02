Un amatissimo scontro di Naruto prende vita sul ring

Israel Adesanya, soprannominato "The Stylebender", non è nuovo a richiami e citazioni a popolari franchise di manga e anime. Proprio alcuni mesi fa, il lottatore della UFC aveva deciso di caricarsi in vista di uno scontro utilizzando la tecnica del richiamo. Ora, invece, ha preparato un'anteprima per estremamente particolare.

Durante la scorsa settimana Israel "The Stylebender" Adesanya si è ritrovato ad affrontare, durante l'UFC 234, il campione di pesi medi Anderson Silva. La preparazione al match di Adesanya è stata estremamente particolare, e ha coinvolto, come suo solito, un team creativo che ha trasformato i preamboli dell'incontro in uno dei duelli più avvincenti di Naruto.

Nel video che potete vedere in calce, proveniente dalla pagina Instagram di Adesanya, il lottatore immagina il combattimento che dovrà affrontare come quello tra Rock Lee e Gaara: il campione Anderson Silva è l'antagonista Gaara, con tanto di giara di sabbia già in azione, mentre Adesanya è in una posa alla Rock Lee dopo aver attivato le porte del chakra. Il video è stato accompagnato con la frase "Io apro le porte del chakra mentre lui scatena le sabbie del tempo nell'evento principale di questa sera!"

Scegliere una delle scene più iconiche di Naruto e calarcisi dentro sicuramente ha aiutato l'adrenalina del lottatore, che è riuscito a fare ciò che Rock Lee non ha potuto fare: Adesanya ha vinto lo scontro. E voi invece per chi avreste tifato?