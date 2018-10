Le Bizzarre Avventure di Jojo: un animatore realizza la sua versione di Venom

Kohei Ashiya, uno degli animatori di “Le Bizzarre Avventure di Jojo” ha recentemente pubblicato su Twitter una sua illustrazione dedicata a Venom, uno dei villain del mondo di Spider-Man.

Nel tweet che potete trovare più in basso, in calce alla notizia, l’animatore scrive: “Sembra che Venom sia stato presentato in anteprima oggi in Giappone! Anche se l'altro giorno, sono stato invitato a vedere il film in anticipo, Venom e Tom Hardy sono i migliori. Anche tutti gli altri!”

Come si può vedere dall’immagine, l'artista ha dato a Venom un restyling che solo lui, Ashiya, poteva donare. L’illustrazione presenta delle linee vigorose, che vanno anche a delineare con maggior forza i denti affilatissimi di Venom. La lingua poi è uno degli elementi che più risalta in tutto il disegno. Questo Venom non ha nulla da invidiare, lato lingua, a Gene Simmons dei KISS.

Di seguito, per chi fosse curioso, lasciamo una breve lista dei progetti a cui Kohei Ashiya ha partecipato:

Ghost in The Shell - The New Movie: Key Animation;

Key Animation; Jojo’s Bizarre Adventure: Animation Director (ep. 21), Key Animation (ep. 14, 21, 26);

Animation Director (ep. 21), Key Animation (ep. 14, 21, 26); Jojo’s Bizarre Adventure - Diamond Is Unbreakable: Animation Director (ep. 4, 8, 12, 15, 18, 23, 27-30), Eyecatch Illustration (ep. 2, 4, 12), Opening Animation Key Animation (OP 3);

Animation Director (ep. 4, 8, 12, 15, 18, 23, 27-30), Eyecatch Illustration (ep. 2, 4, 12), Opening Animation Key Animation (OP 3); Jojo’s Bizarre Adventure - Stardust Crusaders: Animation Director (ep. 4, 9, 22), Animation Director Cooperation (ep. 18), Eyecatch Illustration (ep. 4, 6, 16, 17, 22);

Animation Director (ep. 4, 9, 22), Animation Director Cooperation (ep. 18), Eyecatch Illustration (ep. 4, 6, 16, 17, 22); Mob Psycho 100: Animation Director (ep. 11);

Animation Director (ep. 11); Sagrada Reset: 2nd Key Animation (ep. 2, 11).

Come vi sembra l’illustrazione di Venom realizzata da Kohei Ashiya? Vi piace?

