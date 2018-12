Un animatore storico di Bleach dedica un'illustrazione a Spider-Man: Un Nuovo Universo

Masashi Kudo, uno degli animatori che hanno contribuito maggiormente all'anime di Bleach, ha deciso di dedicare un suo lavoro al lungometraggio appena uscito negli USA Spider-Man: Un Nuovo Universo. Vediamo cosa ha deciso di raffigurare questa istituzione dell'animazione giapponese.

Non sono molte le possibilità di veder collaborare il mondo dell'animazione giapponese e quello occidentale, americano o europeo che sia. Per questo, quando un artista di una delle due industrie mostra interesse o ammirazione per un prodotto della sponda opposta, è sempre un evento a cui guardare con interesse. Un esempio può essere rappresentato dal caso recente di Masashi Kudo.

Come molti appassionati già sapranno, si tratta di uno degli animatori (se non il principale) responsabili di aver dato vita (tra le altre serie) all'adattamento animato del manga capolavoro di Tite Kubo: Bleach. Ebbene, nei giorni scorsi, l'artista ha pubblicato sul suo profilo Twitter un'illustrazione raffigurante i protagonisti del lungometraggio appena uscito Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Come potete vedere nel post riportato ai piedi dell'articolo presente, lo sketch ritrae due dei protagonisti della pellicola dedicata alla nuova versione dell'universo di Spider-Man, e cioè Miles Morales (il nuovo personaggio principale) con il suo caratteristico costume con il cappuccio, e Gwen Stacy (alias Spider-Gwen), mentre sfrecciano tra le luci di New York appesi alle proverbiali ragnatele.

Pare proprio che Masashi Kudo abbia apprezzato molto il lavoro svolto dal team dietro all'animazione di Spider-Man: Un Nuovo Universo (che aveva già in passato dichiarato apertamente il suo debito con il modo di animare del Giappone), tanto da sentirsene ispirato e da condividere con i fan di entrambe le serie un suo disegno.

Cosa ne pensate? Condividere anche voi l'entusiasmo di Kudo per Spider-Man: Un Nuovo Universo? Potrebbe piacere anche ai fan di serie come Bleach?

Ricordiamo Spider-Man: Un Nuovo Universo è un film d'animazione diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, che ha debuttato il 14 dicembre negli Stati Uniti. Il lungometraggio è atteso proprio per il giorno di Natale, il 25 dicembre, nelle sale cinematografiche italiane.