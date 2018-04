Un artista di Knights of the Zodiac - Saint Seiya illustra alcuni guerrieri di Lost Canvas

Knights of the Zodiac - Saint Seiya è la serie anime remake del primo arco dell'opera di animazione classica, ispirata a sua volta al manga di Masami Kurumada. Purtroppo non conosciamo ancora la data di debutto della serie, che verrà trasmessa su Netflix; intanto, uno dei disegnatori della produzione si diletta nel rappresentare vecchi personaggi.

Parliamo, nello specifico, di Nishii Terumi, disegnatore attualmente al lavoro presso lo staff di produzione di Knights of the Zodiac - Saint Seiya: negli ultimi giorni, infatti, l'artista si è dilettato nel rappresentare, con delle fan art personali, i protagonisti sia delle serie classiche che di incarnazioni più recenti del franchise - ovvero Saint Seiya: Lost Canvas.

In ordine di come sono rappresentati nel primo post, osserviamo alcuni dei Gold Saint di Saint Seiya: Lost Canvas: i primi due disegni, uno in forma di sketch e l'altro in forma di disegno completo, c'è Manigoldo del Cancro; in seguito, il Saint disegnato in forma di bozza con i capelli lunghi è Albaphika dei Pesci e, infine, quello con i capelli verdi è Dégel dell'Acquario.

Nel secondo e nel terzo post, che riportiamo in calce al di sotto di quello con i Gold Saint di Lost Canvas, vediamo i protagonisti dell'opera classica di Masami Kurumada: Ikki di Fenice e Seiya di Pegasus.

Knights of the Zodiac - Saint Seiya uscirà, probabilmente, nel 2019 su Netflix, ma ancora non conosciamo la data di uscita ufficiale.