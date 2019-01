Un artista Marvel ci regala gli eroi di Dragon Ball in versione fumetto occidentale

Negli scorsi giorni Gerald Parel, autore di svariate opere per la Marvel, ha deciso di omaggiare Dragon Ball rappresentandone i personaggi principali in una versione che segue lo stile dei fumetti occidentali in cui lui è specializzato.

In quanti di voi hanno desiderato vedere come sarebbe stato l'universo creato da Akira Toriyama se a realizzarlo fosse stato un artista occidentale? Magari un esponente della Marvel? Se siete tra coloro che hanno risposto affermativamente, sappiate che, negli ultimi giorni dell'anno appena concluso, un disegnatore che ha lavorato a lungo per l'azienda statunitense ha deciso di realizzare il vostro sogno, realizzando alcune illustrazioni di questo genere.

Stiamo parlando di Gerald Parel, fumettista che ha lavorato sì per Marvel (Iron Man, S.H.I.E.L.D.), ma anche per DC, che ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale alcune sue opere in cui alcuni dei personaggi più amati di Dragon Ball vengono ritratti nello stile che più gli è congeniale. Come potete vedere nelle immagini allegate ai post riportati in calce alla notizia, Parel si è cimentato con tutta la saga, dalla serie originale a Dragon Ball Super.

La prima ci mostra il divertentissimo Mr. Satan e la figlia Videl, mentre un'altra ci porta dritti all'ultima serie con Kale sia nella sua forma normale che in quella di Super Saiyan. L'ultima invece, ci fa ammirare un'accoppiata tra le più iconiche del franchise: Piccolo e Gohan, un'immagine che ci riporta al periodo in cui il primo addestrava il secondo affinché diventasse abbastanza forte da proteggere la Terra in assenza di suo padre Goku.

Se si percorre a ritroso il profilo di Parel si troveranno numerose altre opere, sempre concernenti Dragon Ball, che raffigurano i personaggi più disparati, da Trunks agli androidi, da Vegeta a Bulma, fino ad arrivare a Goku Super Saiyan di Terzo livello. Tutte sono, per quanto stranianti rispetto allo stile di Toriyama, indiscutibilmente affascinanti, e gettano una nuova luce su quello che potrebbe essere un universo orientale se trasposto in occidente.

Che ne pensate quindi del lavoro di Gerald Parel nel tributare l'onore che merita a Dragon Ball? Vi piacciono?