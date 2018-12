Un artista ci regala una splendida versione anime della principessa Zelda

Grazie al successo ottenuto con l'ultimo, acclamatissimo, capitolo della serie, e grazie anche alla sua recente apparizione in Super Smash Bros Ultimate, Zelda è tornata sotto i riflettori. Ecco come un artista la immagina in una sua ipotetica serie anime futura.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato un vero colosso del mercato legato a Nintendo Switch, e, unito ad un'altra esclusiva Nintendo, Super Smash Bros Ultimate (di recentissima uscita), ha portato ancora una volta i protagonisti del franchise sulla cresta dell'onda videoludica e non. La principessa Zelda che dà il nome alla saga, ad esempio, è tornata ad ispirare gli artisti di tutto il mondo.

Nelle scorse ore infatti, è spuntata sulle pagine Twitter di un'artista molto seguito sul social network in questione (Dave Rapoza), un'illustrazione che ci dipinge la bella Zelda come se facesse parte di una serie animata giapponese. Come dichiara lo stesso disegnatore, l'ispirazione deriva proprio da Super Smash Bros Ultimate, combinato con lo stile della serie fantasy Record of Lodoss War.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia suddetta, la nostra principessa indossa una corona d'oro con un grande rubino al centro che le divide i lunghi capelli biondi in due. Al collo porta una collana di perle rosse, mentre un'armatura, anch'essa dorata, le copre le spalle. Lo stile ovviamente è quello classico degli anime, con grandi occhi espressi opposti ai minuti tratti delle labbra.

Nonostante The Legend of Zelda abbia già avuto una sua versione animata (non troppo fortunata), gli appassionati sperano da molto di vedere un adattamento degno di questo nome, che possa rendere giustizia all'universo che la storica saga targata Nintendo ha creato negli anni. Voci in passato si rincorsero su di una trasposizione targata Studio Ghibli, poi rivelatosi solo tali.

Nel più recente passato invece, prima di scoprire che in realtà si trattava di Devil May Cry, si erano diffusi rumors su di un possibile lavoro di Netflix sul brand, in particolare ad opera dello stesso uomo dietro il celeberrimo adattamento di un altro classico del videogioco Castlevania, e cioè Adi Shankar.

Che ne pensate? Vi piace questa versione di Zelda formato anime? Vorreste un adattamento di questa straordinaria perla del panorama videoludico?