Un artista unisce Dragon Ball Super: Broly e Gintama in uno sketch

Grazie al lavoro di un noto artista, che ha pubblicato un'illustrazione sul suo profilo Twitter, possiamo goderci una simpatica scenetta crossover tra Dragon Ball Super: Broly e la serie Gintama. Andiamo a dare un'occhiata a come potrebbe avvenire un incontro tra i personaggi dei due franchise...

Dragon Ball Super: Broly è il lungometraggio del momento, al centro delle attenzioni mediatiche di tutto l'industria legata agli anime e ai manga, mentre sbriciola record di incassi e colleziona pareri positivi dalle testate di tutto il globo, compreso Everyeye. Ovviamente la sua influenza non risparmia di certo i social network e gli artisti che li scelgono per diffondere i loro lavori.

Nelle scorse ore, ad esempio, è apparso sull'account Twitter del noto artista (specializzato proprio nel brand creato da Akira Toriyama) uno sketch che unisce, in un esilarante crossover, Dragon Ball Super: Broly e la serie Gintama. Come potete vedere nel post di Dragongarowlee riportato in calce alla notizia, l'illustrazione ci mostra il protagonista del manga disegnato da Hideaki Sorachi mentre scappa terrorizzato dalle grinfie del Super Saiyan della Leggenda.

L'eroe dai capelli bianchi ha un'aria spaventata come non mai, e non è difficile empatizzare con lui, considerata la forza del nemico che lo sta inseguendo, il quale, a sua volta, sembra divertirsi molto nel generare la paura nel cuore del povero sventurato, come del resto è solito fare abitualmente.

Se vi state chiedendo il perché Dragongarowlee abbia deciso di mettere insieme, per celebrare il successo di Dragon Ball Super: Broly, proprio queste due serie, è lo stesso artista a fornirci una spiegazione: il doppiatore storico di Gintoki, Tomokazu Sugita, sarà presente anche nel cast di voci della pellicola uscita in Giappone lo scorso 14 dicembre, per interpretare il personaggio di Remo.

Nonostante il risultato riesca facilmente a strappare un sorriso ai fan dell'una e dell'altra serie, si tratta di una scenetta destinata a restare nell'immaginazione del suo autore, dato che Broly non ha nessuna intenzione di andare a creare scompiglio nel Giappone invaso dagli alieni in cui vive il nostro Gintoki.

Cosa ne pensate? Vi piace questo nuovo tributo a Dragon Ball Super: Broly, stavolta al fianco di un'altra serie molto amata? Fatecelo sapere nei commenti!