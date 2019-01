Un augurio di buon anno dal 1986 firmato Akira Toriyama, autore di Dragon Ball

Grazie all'iniziativa “Quasi tutte le opere di Akira Toriyama”, andiamo a vedere come un Akira Toriyama alle prime armi augurava ai suoi primi fan buon anno nel lontano 1986, quando ancora Dragon Ball non era il colosso che oggi conosciamo.

Progetti come “Quasi tutte le opere di Akira Toriyama” sono una manna per coloro che, appassionati ad un autore o alle sue opere, voglio approfondire tutti i più piccoli dettagli che riguardano il suo lavoro, anche se non direttamente correlati ai manga o agli anime da lui creati. Oggi, ad esempio, possiamo vedere come Toriyama, mentre si stava ancora facendo le ossa, augurava ai fan un felice anno 1986.

Infatti, con quello che è il duecento-quarantunesimo aggiornamento dell'iniziativa, gli autori di “Quasi tutte le opere di Akira Toriyama” augurano buon 2019 a tutti i fan tramite un messaggio che Akira Toriyama nel lontano 1986 aveva scritto, accompagnato da un'illustrazione, per i membri del "Club di Preservazione di Akira Toriyama", esistito nel lasso di tempo che va dal 1982 al 1987.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia (proveniente dal sito originale del progetto in questione), lo sketch raffigura proprio Toriyama-sensei mentre cerca di costringere il giovane Goku protagonista della prima serie di Dragon Ball a fare un inchino al lettore. Nel testo che si accompagna al disegno, l'autore ringrazia tutti gli appassionati per le innumerevoli cartoline e per gli auguri che gli sono arrivati, aggiungendo poi un'annotazione sull'impegno che continuerà ad applicare nel suo lavoro:

"Anche quest'anno ce la metterò tutta!!! Spero che continuerete a leggere Dragon Ball!!!"

Ovviamente oltre trenta anni fa Dragon Ball non era nemmeno l'ombra del gargantuesco gigante dell'industria di anime e manga (e dell'intrattenimento in generale) che è oggi, ed è quindi curioso notare come lo spirito del suo autore non fosse poi così differente da quello che lo ha contraddistinto negli anni a seguire.

Che ne pensate? Vi piace come l'ultima novità del progetto “Quasi tutte le opere di Akira Toriyama” ha deciso di farci gli auguri con un simile gesto di Toriyama proveniente dal passato?