Un avversario terribile attende Boruto e gli altri durante la prova per il diploma!

Terminati i preparati, le interviste e la conferenza con genitori e insegnanti, per Boruto e gli altri giovani ninja delè arrivato il momento di sostenere l’esame per il diploma. Dal momento che alla prova parteciperà anche una nostra vecchia conoscenza, l’impresa potrebbe rivelarsi molto più ardua del previsto!

Attenzione possibile Spoiler

Visionabile in chiosa all’artioclo, il promo dell’episodio 36 di Boruto: Naruto Next Generation, che sarà trasmesso mercoledì 6 dicembre, rivela che Boruto, Sarada, Mitsuki e gli altri, durante la prova, dovranno affrontare Shino Aburame e tutti gli altri insegnanti dell’Accademia Ninja.



Dal momento che i nostri piccoli eroi hanno già combattuto contro i propri maestri, Boruto non sembra affatto impensierito dall’imminente battaglia, ma la presenza del leggendario Kakashi Hatake, che proprio nel trailer afferma scherzosamente di “partecipare per uccidere”, potrebbe costringere i ragazzi a rivalutare completamente la situazione!

Scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, con la supervisione di Masashi Kishimoto, Boruto: Naruto Next Generation è un manga spin-off di Naruto. Serializzato in Giappone da maggio 2016, l’opera è disponibile anche in Italia grazie all’editore Manga Planet, che finora ne ha pubblicato soltanto il primo volume (avete già letto la nostra recensione?). Dal fumetto è stata anche tratta un’omonima serie di animazione, in onda in Giappone già dallo scorso aprile.