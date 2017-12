Un certo personaggio è tornato in Invincible Iron Man 595 con un look totalmente diverso!

Nel numero 595 di, rilasciato negli Stati Uniti negli ultimi giorni, un certo personaggio molto atteso dai lettori del fumetti è finalmente tornato in scena dopo una lunga assenza. Il suo aspetto, tuttavia, appare radicalmente cambiato...

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Nelle prime pagine del suddetto numero, una misteriosa figura fuoriesce da una specie di cella di isolamento, per poi avvicinarsi e indossare una vecchia armatura di Iron Man: completamente calvo, quest’uomo non è altri che Tony Stark, il quale rivela alla madre biologica di aver “incasinato troppo” il proprio corpo nel corso degli ultimi anni. Evidentemente, dover essere il supereroe Iron Man ha comportato un costo molto elevato che il fisico del nostro Tony non può più sopportare.



Sebbene il geniale filantropo avesse appositamente modificato il proprio corpo, questo, dopo il caos scatenato con Civil War II, è tornato com’era un tempo, causando la drammatica perdita dei capelli. Stark spiega dunque a sua madre che questo "reboot corporeo" gli ha salvato la vita, ma che questo assurdo giochetto non gli riuscirà una seconda volta.



La scena successiva, poi, lo vede sdraiato per terra, dentro la propria armatura, e coinvolge persino Mary Jane, Captain America, Captain Marvel, Ciclope e James Rhodes. Dal momento che alcuni dei suddetti personaggi sono ormai scomparsi, si tratta naturalmente di una completa allucinazione, ma le parole pronunciate a sua madre corrispondo senza dubbio alla realtà dei fatti, anche se non è ancora chiaro come Tony abbia potuto raggiungere quel luogo mentre era ancora in coma.



Le ultime pagine del fumetto, infine, sembrano voler anticipare una curiosa riunione di famiglia, durante la quale verrà svelato uno dei misteri ancora legati alle origini del supereroe...

Siete contenti che il solo, unico e autentico Iron Man sia finalmente tornato in scena?