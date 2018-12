Un clamoso leak svela il ritorno di Bleach su Weekly Shonen Jump?

L'ipotesi di nuovi progetti legati a Bleach si rincorre da diversi mesi, soprattutto dopo il debutto del one shot Burn the Witch. Ora, però, un nuovo rumor scuote nuovamente il fandom in rete: l'opera di Tite Kubo sta per tornare con un sequel su Weekly Shonen Jump?

L'indiscrezione è stata diffusa su Twitter attraverso l'account di un noto insider del settore: Your Anime Guy. Il tweet in questione riporta una foto dalla provenienza ignota, ma a giudicare dall'aspetto del suo contenuto potrebbe trattarsi di una preview dei prossimi numeri di Weekly Shonen Jump.

In quello che ha tutta l'aria di essere un sommario dei prossimi contenuti del magazine targato Shueisha compare, infatti, un trafiletto che sembra recitare una serie di novità imminenti riguardanti Bleach, il manga di Tite Kubo conclusosi nel 2016 proprio sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Da mesi, infatti, si parla di un possibile sequel o spin-off delle avventure di Ichigo Kurosaki, così come da tempo immemore si vocifera del possibile adattamento animato della saga conclusiva del manga, mai realizzato dallo Studio Pierrot poiché la produzione fu interrotta anzitempo.

Che Shonen Jump si stia preparando al ritorno di Bleach in formato cartaceo o animato?