Un concept art di Dragon Ball ci mostra il look originario di Goku e Bulma!

Fra trasformazioni, fusioni ed intensi combattimenti che ormai sfiorano la sfera del divino, il franchise di Dragon Ball si allontana sempre più dai temi affrontati nella prima, leggendaria serie del 1986. Un vecchio concept art della prima serie, tuttavia, ci mostra una versione inedita di Goku

Svelato solo qualche settimana fa, il concept art visionabile in calce all'articolo rivela infatti quanto le versioni originali dei due protagonisti fossero effettivamente diverse da quelle che conosciamo tutti. Non solo Goku non indossa il suo solito dogi (la tuta da combattimento), ma l’abito con cui è disegnato lo fa sembrare più un boy scout che un guerriero. Dal momento che da bambino era un vero indisciplinato, e che tendeva a spogliarsi troppo facilmente, non vi fa uno strano effetto vederlo con tali abiti?



Per quanto riguarda invece Bulma, la fanciulla sembra persino più giovane (e sobria) della propria incarnazione finale. Gli stivali da cowboy si addicono perfettamente alla sua revolver, peccato solo che il sensei Toriyama non abbia “conservato” nessuno dei due elementi.



E voi cosa ne pensate di questo concept art? Fateci sapere attraversi i commenti se continuate a preferire il design finale dei due eroi o se avreste quantomeno dato una chance alle loro versioni originarie!