Un cosplay incredibilmente realistico ci mostra come sarebbe Sai di Naruto nel mondo reale

Al pari di quelli di Dragon Ball , i personaggi di Boruto sono tra i più gettonati dai cosplayer di tutto il globo. Fra tanti artisti più o meno passabili, ve ne sono infatti alcuni davvero somiglianti e sempre attenti al benché minimo dettaglio...

Uno dei più abili è senza dubbio Gaioz, un cosplayer che in genere interpreta i personaggi nati dalle matite di Masashi Kishimoto, e che su Facebook vanta ormai un certo numero di follower. Come potete vedere voi stessi nella foto riportata in calce all’articolo, il ragazzo ha recentemente vestito i panni di Sai, dando ai suoi molti fan l’impressione di essere uscito direttamente dall’anime.



L’aspetto di Gaioz potrà anche essere relativamente semplice, ma il suo look cartoonesco non è molto semplice da riprodurre. Il coslayer indossa la tradizionale uniforme degli shinobi appartenenti al Villaggio della Foglia e in questa foto sfoggia gli “strumenti” principali di Sai (pennello e rotolo su cui disegnare), ma sono i dettagli sul suo volto a rendere la foto davvero realistica. Non solo la parrucca di Gaioz è stata realizzata apposta per il personaggio, ma il trucco adoperato dal cosplayer (incluso l’eyeliner) gli dona un inimitabile look cartoonesco.



In attesa di scoprire quale sarà il prossimo personaggio “indossato” dal noto cosplayer, non trovate anche voi che la somiglianza fra Gaioz e Sai, in questa singolare foto, appaia a dir poco sconcertante?