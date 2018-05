Un crossover fan made tra Naruto Shippuden e Avengers Infinity War è praticamente perfetto

Avengers: Infinity War è al cinema ormai da qualche settimana, ma già da tempo i fan del nuovo film dei Marvel Studios e di animazione giapponese si sono sbizzarriti in svariati crossover. L'ultimo esempio è un video fan made praticamente perfetto tra Naruto Shippuden e il nuovo cinecomic corale diretto dai fratelli Russo.

In sostanza, i fan che hanno creato la similitudine tra i due franchise hanno estrapolato l'audio da uno dei trailer principali di Avengers: Infinity War e l'hanno applicato ad alcune scene - montate ad hoc - di Naruto Shippuden, e più precisamente si tratta di sequenze estrapolate dall'arco narrativo finale dell'anime, ovvero la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja.

Il video è anche ben realizzato giacché sincronizza piuttosto bene il labiale di alcuni protagonisti di Naruto con le parole dei vari personaggi di Avengers: infinity War, dando ovviamente a Madara Uchiha il ruolo di Thanos. In effetti ci si accorge di quanto hanno in comune le vicende conclusive dell'opera di Masashi Kishimoto con il terzo film corale dei Marvel Studios.

In entrambi i franchise abbiamo un progetto più o meno decennale che culmina in una grande battaglia finale, senza contare la guerra campale che coinvolge sia il mondo dei Ninja che quello degli Avengers, impegnati in un violentissimo scontro in Wakanda contro le legioni di Thanos, guidate dal suo Ordine Nero. Senza contare che i villain di entrambe le produzioni, Madara e Thanos, progettano di sterminare la civiltà... e (SPOILER per Avengers: Infinity War) alla fine ci riescono temporaneamente, con Thanos che elimina metà della popolazione mondiale con uno schiocco di dita, lasciando gli Avengers deboli e dimezzati, e Madara che riesce ad attivare lo Tsukuyomi Infinito - mandando ogni singolo individuo nel mondo, tranne il Team 7 e Kakashi, in un profondo sonno ipnotico.

Che ve ne pare di questo epico crossover?