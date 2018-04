Un disegnatore di Knights of the Zodiac - Saint Seiya illustra Koga di Saint Seiya Omega

Nishii Terumi è uno dei disegnatori attualmente al lavoro su Knights of the Zodiac - Saint Seiya, la serie anime remake dell'adattamento al manga di Masami Kurumada, che arriverà su Netflix probabilmente nel 2019. L'artista si diletta spesso e volentieri nell'omaggiare i protagonisti delle varie incarnazioni del franchise: stavolta tocca a Koga.

Per chi non lo sapesse, parliamo del protagonista di Saint Seiya Omega, una delle più recenti incarnazioni animate del frachise di Masami Kurumada, ambientata dopo gli eventi della serie principale e incentrata su nuovi protagonisti - nonostante gli eroi classici, Seiya di Pegasus e i suoi amici, compaiano nel corso della serie in qualità di Cavalieri D'Oro.

Koga è destinato ad essere il nuovo cavaliere di Pegasus e fu adottato da Atena quando la sua città venne distrutta dalla battaglia che vide Saori e i suoi Saint Leggendari opporsi al potente Mars con i suoi Quattro Re Celesti. Koga fu diviso da sua sorella Aria, che fu rapita proprio da Mars, il quale vide in lei la stessa luce che contraddistingue Atena, certo che sarebbe stata lei la prossima incarnazione della dea.

Saori, infatti, aveva trasmesso parte del suo potere nella piccola per salvarla dalle macerie. Per contro, il piccolo Koga venne avvolto dall'energia dell'oscurità a causa di un meteorite lanciato da Medea, la moglie di Mars. Nonostante Atena avesse cercato di purificarlo, l'oscurità continuo a covare all'interno del suo corpo.

In basso vi lasciamo il disegno dell'artista di Knights of the Zodiac - Saint Seiya, la cui data di uscita su Netflix non è ancora stata svelata.