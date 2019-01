Un doppiatore di Dragon Ball Super vorrebbe uno spin-off su Beerus

Lord Beerus, il dio della distruzione dell'Universo 7, è uno dei personaggi più amati dal pubblico di Dragon Ball Super. E non solo, a quanto pare: il doppiatore americano della ormai nota divinità ha espresso un desiderio singolare in merito al personaggio a cui presta la propria voce.

Parliamo di Jason Douglas, voice actor statunitense che è stato intervistato in occasione dell'uscita americana di Dragon Ball Super: Broly. Ai microfoni di Comicbook.com, Douglas ha confessato di amare il suo personaggio e che gli piacerebbe prima o poi vedere una serie spin-off incentrata unicamente su Beerus.

"Credo che Beerus meriterebbe un intero arco da dedicargli, se non un intero spin-off. Una storia in cui veniamo resi partecipi delle sue origini e della sua formazione. Al momento, a mio parere, Beerus è... una specie di Luke Skywalker. Quello degli ultimi film, che abbiamo potuto vedere nel più recente episodio della saga cinematografica, in là con gli anni. Non è più certo un giovincello... ed è questo il punto. Non ne siamo del tutto sicuri e io penso che sia questo l'elemento migliore del personaggio, che il suo passato è avvolto nel mistero. È questo che lo rende affascinante, ciò che non sappiamo.

Ora, proviamo a speculare. È stato magari plasmato dalla materia cosmologica, come se la sua essenza stessa fosse parte di un universo? O, magari, in passato era semplicemente un mortale come i saiyan ed è stato in qualche modo insignito da una sorta di 'ufficio della Distruzione'?"

Il ragionamento di Douglas è a nostro parere molto interessante, anche se un piccolo dettaglio sul passato di Beerus è presente nel manga e riguarda il suo rapporto con gli altri Hakaishin: in passato, infatti, un suo letargo improvviso ha rischiato di mandare a monte una partita a nascondino tra le divinità, provocando le ire del rancoroso lord Zeno.

Ciò fa capire che, nell'immaginario di Dragon Ball Super, Beerus è un essere millenario, ma al momento ignoriamo la sua età effettiva.