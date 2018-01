Un episodio di Yu-Gi-Oh "Stagione 0" è stato ricreato in chiave parodistica!

Quello diè uno dei franchise più vasti e popolari nello sterminato settore dell’industria anime e manga, anche e soprattutto grazie all’omonimo gioco di carte che ancora oggi continua imperterrito a proporre nuove creature e strategie, ed a ispirare sempre più videogiochi

Come segnalatoci dai colleghi del portale d’informazione ComicBook, un gruppo di 200 artisti appassionati del franchise ha dato vita al cosiddetto “Yu-Gi-Oh! REANIMATE Project”, un’iniziativa atta a ricreare un episodio della primissima serie del brand - quella che i fan hanno rinominato “Stagione 0” o anche "Yu-Gi-Oh! Shadow Games”, in quanto precede gli eventi narrati nella ben più nota serie di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters.



Guidato dall’artista Phui Jing Ling, il risultato dei fan-project è una riuscita parodia che in molte scene deforma il viso dei protagonisti e fa assumere loro delle espressioni particolarmente buffe, le quali stonano con le tematiche “oscure” della Stagione 0. Inedita sia in America che in Italia, questa era infatti molto più focalizzata sui giochi mortali (con orribili conseguenze) che sui personaggi che, in seguito, sarebbero divenuti i protagonisti del leggendario Duel Monsters. Ve ne proponiamo l'intera puntata in chiosa all'articolo.



Disegnato da Kazuki Takahashi e serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump fra il 1999 ed il 2004, il manga di Yu-Gi-Oh si compone di 38 volumetti, disponibile anche in Italia grazie all’editore Planet Manga (che ha pubblicato la serie in 44 albi). Contanto anche la dimenticata Stagione 0 e la miniserie intitolata “Capsule Monster”, il fumetto ha finora ispirato ben otto serie televisive e quattro film d’animazione, di cui due disponibili anche in Italia.