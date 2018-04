Un ex animatore di Dragon Ball Z condivide un artwork davvero nostalgico

Dragon Ball Z resterà per sempre nei cuori dei fan di vecchia data del franchise, che considerano la serie come la miglior incarnazione dell'opera di Akira Toriyama. Recentemente, un ex animatore dell'anime targato Toei Animation ha condiviso un artwork dal sapore davvero nostalgico.

Ricordate quando in Dragon Ball non c'erano ancora né Super Saiyan né divinità, ma la semplice e cruda battaglia a suon di colpi di arti marziali e power up rischiosi? Erano i tempi della Saga dei Saiyan e del memorabile duello tra Goku e Vegeta.

Di recente Masaki Sato, un disegnatore che ha lavorato alla realizzazione dell'anime di Dragon Ball Z, ha diffuso sul proprio account Twitter un artwork che ritrae Goku e Vegeta nel corso della loro primissima battaglia: il nostro eroe, con il Gi strappato e a torso nudo, utilizza il potente e rischioso Kaioken, mentre sullo sfondo il buon vecchio Vegeta lo osserva a metà tra lo stupefatto e lo spaventato.

Interessante notare come l'artwork di Sato ritragga l'aura rossa attorno all'eroe di Dragon Ball Z come un cumulo di vapore scarlatto, tanto che potremmo definirlo quasi simile al fumo prodotto da Luffy in ONE PIECE quando utilizza il Gear Second.

Vi piace questa illustrazione? Senza dubbio è di gran livello, sia a livello di colorazioni che di tratto di disegno.