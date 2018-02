Un famoso animatore di One-Punch Man ha realizzato una clip ispirata a Star Wars

Va bene, diciamocelo: possono accadere cose buone quando i fandom collidono. Nel caso degli anime, serie comesono entrate nel mondo diper divertimento, ma nessuno di questi crossover è stato così intenso come quest'ultimo animato da uno degli animatori di One-Punch Man

Dopotutto, uno degli animatori più importanti del Giappone ha appena fatto un salto su Star Wars, e vi farà implorare per una serie completa. Sui social media, un film d'animazione pubblicato da Arifumi Imai ha iniziato a fare il giro. La clip, che potete visionare in calce alla notizia, mostra la battaglia di Obi-Wan Kenobi con Darth Maul. E, come potete vedere, è piuttosto fantastico. L'animazione fluida viene eseguita in bianco e nero, salvo per le armi dei personaggi. Entrambi vengono visti mentre incrociano le spade laser dopo che Darth Maul ha inferto un colpo letale a Qui-Gon Jin, e Obi-Wan è fin troppo pronto per porre fine al Sith.

L'animazione mostra che tipo di potenziale avrebbe un anime di Star Wars, e il talento di Imai è responsabile di gran parte di quella prova. L'artista è ben noto nella comunità degli anime per aver lavorato su molti progetti famosi. Imai ha fatto animazione o direzione chiave su titoli come L'Attacco dei Giganti, Boruto: Naruto the Movie, Guilty Crown, Naruto: Shippuden, One-Punch Man, My Little Monster e altri ancora. Naturalmente, questo non è il primo trailer stile anime fatto nel nome di Star Wars.

Alcuni fan si sono già cimentati con il mash-up in passato, e lo Youtuber Daz Tibbles ha fatto notizia per il loro ultimo tentativo. L'artista ha animato un teaser ispirato a Solo: A Star Wars Story, che potete visionare in apertura della news.