Un fan di Boruto ha immaginato Konohamaru come possibile 8°Hokage

A suo tempo, non abbiamo dovuto guardarea lungo per sapere quale fosse il più grande obiettivo del suo eroe. Alla fine della serie principale il protagonista del manga divenne, e oggi, in Boruto , amministra brillantemente il. Ma non si può essere Hokage per sempre.

Konohamaru Sarutobi, nipote del 3° Hokage, insegue lo stesso obbiettivo di Naruto, e vuole il posto di Hokage per se stesso. Proprio come suo nonno, Konohamaru porta avanti una brillante Volontà di Fuoco, ed è solo una questione di tempo prima che assuma la posizione tanto ambita. Quindi, un fan ha aiutato i suoi "colleghi" a immaginare come potrebbe apparire il jonin come 8° Hokage. Come potete vedere in calce alla notizia, il look è davvero ben pensato, e non è escluso che in futuro possa essere utilizzato nel manga di Boruto.

Nel dettaglio, su Reddit, un fan noto come /ercarp ha condiviso la sua versione del 8° Hokage. Il disegno mostra un Konohamaru invecchiato che dimostra come il clan Sarutobi sia ancora formidabile. Con i suoi capelli acconciati come il defunto zio Asuma, Konohamaru ha anche un bella barba curata e oggetti ninja basati su quello che indossava Hiruzen. Quando i fan hanno incontrato Hiruzen, l'anziano Hokage è stato quasi sempre visto nelle sue vesti da capo villaggio, ma Konohamaru ha segnato il trend qui. Invece di indossare un'uniforme completa, l'ottavo Hokage opta per una tunica tagliata che indossa sopra una tuta stealth. Il resto della tenuta ninja di Konohamaru è nera con un unico logo rosso sul braccio per indicare che viene dal Villaggio della Foglia.

L'opera mostra anche Konohamaru in quella che sembra essere la Sage Mode. Proprio come Naruto, sembra che il ragazzo abbia imparato a imbrigliare l'Energia della Natura dopo essersi allenato con il Re Scimmia Enma. Konohamaru mostra anche effetti collaterali non sicuri, simili a quelli di Jiraiya quando entrò nella modalità eremitica.

Chissà se in Boruto Konohamaru diverrà davvero il prossimo Hokage?