Un fan celebra i 20 anni di ONE PIECE con un'animazione in stile Disney

ONE PIECE è entrato nell'anno che vedrà i festeggiamenti per il ventennale dalla sua prima trasposizione animata. Un fan ha deciso di dare il suo contributo con una divertentissima animazione che mette Rufy all'interno di un pezzo di storia dell'animazione targata Disney.

Non esistono molte serie, di qualsiasi forma di comunicazione si stia parlando, che possono vantare la stessa fama a livello di cultura pop di ONE PIECE. L'opera di Eiichiro Oda ha sin da subito suscitato un amore incondizionato da parte dei fan, sia nella sua versione cartacea che nella trasposizione animata che ne è derivata. Il 2019 in cui siamo appena entrati vedrà una ricorrenza relativa proprio a quest'ultima.

Stiamo parlando del ventennale della prima trasposizione, avvenuta appunto nell'ormai lontano due decadi 1999. Come sappiamo il tutto sarà occasione per un'immensa celebrazione da parte dei canali ufficiali (e la Jump Festa ce ne ha dato un assaggio a dicembre), oltre che per la pubblicazione di un nuovo lungometraggio dedicato, ONE PIECE: Stampede, in uscita in estate.

Ovviamente, i fan non hanno di certo intenzione di restare a guardare, e si preparano a festeggiare l'anime che, per tutto questo tempo, li ha accompagnati. Uno di coloro che hanno voluto portare il loro contributo è l'utente Rem Hutch, il quale, con un post sul suo account Twitter ufficiale, ha condiviso un suo lavoro di animazione.

Come potete vedere nel filmato riportato in calce alla presente notizia, il breve video ci mostra Monkey D. Rufy, protagonista di ONE PIECE, riprodotto in una versione che richiama Steamboat Willie, cortometraggio del 1928 diretto da Walt Disney. Al posto di Topolino e del vaporetto che dà il nome al classico della storia Disney, abbiamo appunto Cappello di Paglia e la Sunny. Il capitano fischietta esattamente come l'icona Disney, girando il timone e fischiettando. Ecco come l'animatore ha deciso di accompagnare il video:

"Quest'anno segna il ventesimo anniversario di ONE PIECE nella sua versione animata. Vi ricordate di questo episodio?"

Il tutto, chiaramente, per scherzare sulla longevità della trasposizione del manga di Oda-sensei. Che ne dite? Vi piace il tributo di Rem Hutch?