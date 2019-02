Un fan costruisce una statua a grandezza naturale di Freyja di Macross Delta

Tramite le fotografie e i video pubblicati da un fan sulla sua pagina Twitter abbiamo la possibilità di ammirare come questo appassionato ha deciso di rendere omaggio al suo personaggio preferito della serie Macross Delta, e cioè costruendo una statua a grandezza naturale di Freyja in grado di cantare.

Gli appassionati di qualsiasi saga, quando si tratta di dimostrare la propria passione per la serie che amano, non hanno certo un limite a cui attenersi, e finiscono spesso per dare sfogo alla propria creatività in modo appariscente ed esagerato, dando prova di grande inventiva e di grande devozione. Sicuramente è questo quello che è successo con l'ultimo exploit di un fan di Macross Delta, Raymond Taylor.

Come potete vedere dai post Twitter riportati in calce e dagli altri materiali che vi abbiamo proposto, si tratta di un modo veramente peculiare per rendere omaggio a un personaggio; Taylor ha infatti creato una statua che restituisce un personaggio da lui molto apprezzato, Freyja, nelle esatte dimensioni in cui la si vedeva nel corso di Macross Delta.

La statua è fatta di cartone, ma non è un semplice manichino inerte destinato ad abbellire l'abitazione dell'appassionati: Freyja è fornita di un sistema audio completo, che le permette di riprodurre alcune delle canzoni che ne hanno fatto la fortuna come idol. E non è finita, visto che questo incredibile oggetto fan made è anche dotato di LED incorporati che si illuminano quando la stanza è lasciata al buio.

Insomma, sembra proprio che per questo specifico fan non esistano restrizioni quando si parla di Macross Delta, per quanto sia senza dubbio un modo bizzarro per provare la propria passione, qualcosa che alcuni potrebbero trovare eccentrico.

Macross Delta è una serie televisiva anime prodotta da Satelight per la regia di Shōji Kawamori e Kenji Yasuda, andata in onda in Giappone dal 3 aprile al 25 settembre 2016. È la quarta serie ambientata nell'universo Macross, preceduta da uno special televisivo anime il 31 dicembre 2015. Quattro adattamenti manga hanno iniziato la serializzazione nel 2016 rispettivamente sulle riviste Monthly Shōnen Sirius, Magazine Special, Comic Rex e Comic Zero Sum.